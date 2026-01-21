FREEMAIL
TRAŽE SE SVJEDOCI /

Ozlijeđena pješakinja u centru Zagreba, policija moli za pomoć

Ozlijeđena pješakinja u centru Zagreba, policija moli za pomoć
Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/pixsell

Policija poziva svjedoke prometne nesreće da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili na 192

21.1.2026.
17:51
U Zagrebu je jutros oko 7.50 sati na raskrižju Ilice i Ulice Gjure Szaba došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil Renault Megane bijele boje i pješakinja.

U nesreći je pješakinja ozlijeđena, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Policija provodi očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja te poziva svjedoke prometne nesreće da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili na 192.

