Ozlijeđena pješakinja u centru Zagreba, policija moli za pomoć

Policija poziva svjedoke prometne nesreće da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili na 192
U Zagrebu je jutros oko 7.50 sati na raskrižju Ilice i Ulice Gjure Szaba došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil Renault Megane bijele boje i pješakinja.
U nesreći je pješakinja ozlijeđena, a težina ozljeda zasad nije poznata.
Policija provodi očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja te poziva svjedoke prometne nesreće da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili na 192.
