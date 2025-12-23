Policajac (25) sletio autom u kanal, napuhao skoro dva promila!

U Brezovici se 20. prosinca oko 00.30 dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 25-godišnji policajac izvan službe, koji je za vrijeme nesreće vozio pod utjecajem alkohola, izvijestili su iz PU virovitičko-podravske.

Do prometne nesreće je došlo kada se vozač nije kretao sredinom vlastite trake, nego je prešao cijelu širinu kolnika i kotačima zahvatio bankinu te sletio s vozilom u kanal te je prednjim dijelom vozila udario u cigleni zid kolnog ulaza.

Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,93 promila te da nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je zadobio tjelesne ozlijede te će protiv njega zbog vožnje pod utjecajem alkohola biti poduzete disciplinske mjere i biti pokrenut prekršajni postupak.

