IZVAN SLUŽBE /

Policajac (25) sletio autom u kanal, napuhao skoro dva promila!

Policajac (25) sletio autom u kanal, napuhao skoro dva promila!
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell

23.12.2025.
9:23
danas.hr
Slaven Branislav Babic/pixsell
U Brezovici se 20. prosinca oko 00.30 dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 25-godišnji policajac izvan službe, koji je za vrijeme nesreće vozio pod utjecajem alkohola, izvijestili su iz PU virovitičko-podravske.

Do prometne nesreće je došlo kada se vozač nije kretao sredinom vlastite trake, nego je prešao cijelu širinu kolnika i kotačima zahvatio bankinu te sletio s vozilom u kanal te je prednjim dijelom vozila udario u cigleni zid kolnog ulaza.

Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,93 promila te da nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je zadobio tjelesne ozlijede te će protiv njega zbog vožnje pod utjecajem alkohola biti poduzete disciplinske mjere i biti pokrenut prekršajni postupak. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dok policija traga, Plenkoviću je 'ZDS' logičan: Tko će odgovarati za transparent na Maksimiru?

IZVAN SLUŽBE /
Policajac (25) sletio autom u kanal, napuhao skoro dva promila!