Pljačka u Puli! Ukrao novac i pobjegao, policija traži naoružanog razbojnika

Istarska policija traži pljačkaša koji je u subotu u Puli prijetio djelatniku pištoljem i opljačkao trgovinu.

Sve se dogodilo oko 18.20 sati u trgovini u Kranjčevićevoj ulici kada je uz prijetnju pištoljem nepoznati počinitelj od 26-godišnjeg djelatnika ukrao novac.

U pljački nitko nije ozlijeđen, dodaju iz policije koja utvrđuje okolnosti i traga za počiniteljem.

