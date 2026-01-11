FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJETIO RADNIKU /

Pljačka u Puli! Ukrao novac i pobjegao, policija traži naoružanog razbojnika

Pljačka u Puli! Ukrao novac i pobjegao, policija traži naoružanog razbojnika
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

U pljački nitko nije ozlijeđen

11.1.2026.
11:07
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Istarska policija traži pljačkaša koji je u subotu u Puli prijetio djelatniku pištoljem i opljačkao trgovinu. 

Sve se dogodilo oko 18.20 sati u trgovini u Kranjčevićevoj ulici kada je uz prijetnju pištoljem nepoznati počinitelj od 26-godišnjeg djelatnika ukrao novac.

U pljački nitko nije ozlijeđen, dodaju iz policije koja utvrđuje okolnosti i traga za počiniteljem. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Soldo otkrila trebaju li ljekarnama zaštitari: 'Bitnija je edukacija ljudi'

PljačkaPulaIstraPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJETIO RADNIKU /
Pljačka u Puli! Ukrao novac i pobjegao, policija traži naoružanog razbojnika