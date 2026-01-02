Pijani Hrvat (25) ukrao autobus u Rijeci pa skrivio nesreću! Policija traži brutalnu kaznu

Pijani mladi Hrvat (25) u četvrtak navečer u Rijeci je ukrao gradski autobus, a onda skrivio prometnu nesreću!

Riječka policija javlja da su nesvakidašnje scene počele oko 20.35 sati, nakon što je vozač na stajalištu Fiumara na par minuta izašao iz upaljenog vozila i ostavio ga bez nadzora.

Osumnjičeni 25-godišnjak tada je iskoristio priliku, sjeo za volan, dao gas i krenuo u vožnju kroz centar grada. Nakon što je stigao da raskrižja ulica Vinka Benca i Franje Čandeka, počeo je nepropisno obilaziti zaustavljena vozila te je prednjim dijelom autobusa udario u stražnji dio auta kojeg je vozio 31-godišnji Hrvat.

Predložena brutalna kazna

Otišao je s mjesta nesreće, no prometna policija ubrzo mu je ušla u trag i pronašla ga za volanom u Zvonimirovoj ulici. Uhitili su ga i priveli na kriminalističko istraživanje koje je pokazalo da je u krvi imao 1,27 promila alkohola te da nije imao položeni ispit za tu kategoriju vozila.

Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena uporaba tuđe pokrenete stvari, mladić je prijavljen državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

Također je prekršajno sankcioniran zbog počinjenja prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nadležnom sudu podnesen je optužni prijedlog kojim se predlaže žestoka novčana kazna od 5.820 eura, kao i kazna zatvora do 60 dana.

