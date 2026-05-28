Pijana vozačica (50) pretjecala preko pune crte pa skrivila nesreću Kod Umaga

Istarska policija je jučer oko 19.55 sati zaprimila dojavu da je u Bujama, u blizini Umaga, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl. U nesreći, u kojoj je vozačica autobomila pobjegla s mjesta događaja, nastala je materijalna šteta. Postupajući po navedenoj dojavi, policija je nedaleko od mjesta događaja naknadno pronašla vozačicu (50) i utvrdila kako je u trenutku nesreće upravljala automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 2,70 promila, izvijestila je PU istarska.

Vozačica je, prilikom pokušaja pretjecanja vozila ispred sebe, prešla preko pune crte te je u tom trenutku naletjela na motocikl slovenskih registracija kojim je u suprotnom smjeru upravljao Slovenac (48), koji je prevozio maloljetnog putnika.

Uslijed udara, muškarac i maloljetnik su pali s motocikla na kolnik, dok je vozačica pobjegla s mjesta događaja bez da je s ostećenima razmijenila podatke. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Žena je po pronalasku smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva te će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.