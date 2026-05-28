FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POBJEGLA NAKON SUDARA /

Pijana vozačica (50) pretjecala preko pune crte pa skrivila nesreću Kod Umaga

Pijana vozačica (50) pretjecala preko pune crte pa skrivila nesreću Kod Umaga
×
Foto: Ilustracija/Sasa Miljevic/PIXSELL

Žena je po pronalasku smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva te će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama

28.5.2026.
15:12
Andrea Vlašić
Ilustracija/Sasa Miljevic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Istarska policija je jučer oko 19.55 sati zaprimila dojavu da je u Bujama, u blizini Umaga, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali automobil i motocikl. U nesreći, u kojoj je vozačica autobomila pobjegla s mjesta događaja, nastala je materijalna šteta. Postupajući po navedenoj dojavi, policija je nedaleko od mjesta događaja naknadno pronašla vozačicu (50) i utvrdila kako je u trenutku nesreće upravljala automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 2,70 promila, izvijestila je PU istarska.

Vozačica je, prilikom pokušaja pretjecanja vozila ispred sebe, prešla preko pune crte te je u tom trenutku naletjela na motocikl slovenskih registracija kojim je u suprotnom smjeru upravljao Slovenac (48), koji je prevozio maloljetnog putnika. 

Uslijed udara, muškarac i maloljetnik su pali s motocikla na kolnik, dok je vozačica pobjegla s mjesta događaja bez da je s ostećenima razmijenila podatke. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Žena je po pronalasku smještena u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva te će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Pu IstarskaPrometna NesrećaPijana Vozačica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike