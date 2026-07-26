Pet pasa izgrizlo 63-godišnjaka, završio u bolnici: Vlasnica dobila kaznu

U mjestu Pavlovac nedaleko od Bjelovara u subotu je napadnut i ozlijeđen 63-godišnji muškarac. Na njega je na cesti ispred kuće oko 18.20 sati nasrnulo pet pasa mješanaca koji su bili bez nadzora. Muškarac je u napadu zadobio ugrize po ruci i nozi, zbog čega je zatražio liječničku pomoć, javlja Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska.

Nakon izvida policija je utvrdila da su psi u vlasništvu 64-godišnjakinje iz Pavlovca, koja ih nije držala pod nadzorom. Zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, vlasnici je uručen obvezni prekršajni nalog.

Policija podsjeća vlasnike pasa da su dužni svoje životinje držati pod stalnim nadzorom i spriječiti njihovo nekontrolirano kretanje na javnim površinama. Vlasnici moraju poduzeti sve potrebne mjere kako njihovi psi ne bi ugrožavali ljude i druge životinje.

"Odgovornim držanjem kućnih ljubimaca štiti se sigurnost građana te se sprječavaju napadi, ozljeđivanja i druge neželjene posljedice", poručili su iz policije.