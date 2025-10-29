Optužen preživjeli migrant iz strašne tragedije na Bajakovu: Podmetnuo požar u postaji

Više od deset godina prošlo je od strašne tragedije u zgradi Postaje granične policije Bajakovo. Tada su u podmetnutom požaru poginula trojica migranata, a ozlijeđeno je osam policajaca.

Požar je preživio Marokanac Abdeljalil Daraibou protiv kojeg je na Općinski sud u Vinkovcima stigla optužnica vinkovačkog tužiteljstva, piše Jutarnji list.

Marokanca se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz nehaja, odnosno jer je općeopasnom radnjom izazvao opasnost za život ljudi i imovinu općeg opsega i kojom prilikom je prouzročena smrt više osoba.

U Hrvatsku ušli kroz šumu

U ožujku 2015. godine u postaju na GP Bajakovo, koji je tada služio kao centar za zadržavanje ilegalnih migranata, pristigla su četiri muškarca koja su tvrdila da su državljani Sirije, a koji su policiji dali kriva imena. Naknadno su iz Veleposlanstva Kraljevine Maroko potvrdili da se radi o njihovim državljanima.

U Hrvatsku su ušli kroz šumu, a uhvaćeni su na odmorištu Lubanj u prikolici kamiona.

Policajci su ih smjestili u prostoriju s videonadzorom, a sutradan su trebali biti vraćeni u Srbiju.

Podmetnuli požar u ćeliji

Dva su policajca bila zadužena za nadzor njihove ćelije, što su u jednom trenutku prestali raditi zbog drugih zadaća. Osim propusta u nadzoru, došlo je i do propusta u pregledu stvari jer je migrantima u ćeliji bio dostupan upaljač.

Oko 20.30 sati u postaji se oglasio protupožarni alarm nakon čega je jedan od policajaca hitro krenuo prema podrumu u kojem su bili migranti. Tamo je sve bilo puno dima, a čuo je i zapomaganje.

Ubrzo su stigli i ostali policajci te vatrogasci i Hitna pomoć. Trojicu migranata, od kojih je jedan već bio mrtav, su izvukli, dok je jedan izašao samostalno.

Ozlijeđeni migranti prevezeni su u bolnicu, ali su ubrzo podlegli ozljedama.

Vatrom htjeli skrenuti pozornost

Pregledom kamera policija je zaključila da su migranti htjeli skrenuti pozornost policajaca pa su sami podmetnuli požar koji je zahvatio spužve, strunjače, deke, plahte i odjeću nakon što je jedan od njih, nadimka Bilal, upaljačem zapalio deku.

Na snimci se vidi kako četvero migranata u ćeliji jede, a zatim razgovara, nakon čega su zajednički ustali i počeli skupljati stvari na hrpu. Na rešetke su stavili prekrivač, kako se ne bi vidjelo što rade, a ubrzo nakon toga je izbio požar.

Istraga je pokazala da je Bilal upaljačem zapalio deku, a optuženi Abdeljilalij D. bacao je na plamen sve što su skupili na hrpu.

Raspisana tjeralica za preživjelim

Jedini preživjeli migrant je, nakon liječenja, deportiran iz Hrvatske te mu je izrečena zabrana ulaska i boravka u Europskom gospodarskom prostoru.

S obzirom na to da je nakon pokretanja istrage postao nedostupan, doneseno je rješenje da se istraga prekida.

Ipak, vukovarski Županijski sud je 2021. raspisao potragu a odmah i međunarodnu tjeralicu koja do danas nije realizirana.

Tužiteljstvo smatra da da je optuženom poznato da je protiv njega kazneni postupak u tijeku, pa su stoga nadležnom sudu u podignutoj optužnici predložili i da mu se sudi u odsutnosti jer je u pitanju zaštita interesa oštećenika, a tu je i znatan protek vremena od počinjenja djela - smrt tri osobe i preko 16.000 eura materijalne štete.

Tužio Hrvatsku zbog izbijanja požara

Optuženi Marokanac je putem svoje odvjetnice, Lidije Horvat, tužio Hrvatsku te je potraživao 80.000 eura na ime nematerijalne štete.

Prije dvije godine mu je Međunarodni sud dosudio 15.000 eura uz eventualne poreze i 5.000 eura za troškove postupka. Zaključili su policajci bili loše pripremljeni za slučaj izbijanja požara, a uočili su i nedostatke u pretraživanju i praćenju pritvorenika koji su uspjeli zadržati upaljač i zapaliti posteljinu kada ih nitko nije čuvao.

