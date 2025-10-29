Migrant koji je zlostavljao djevojčicu deportiran iz Velike Britanije

Osuđeni seksualni prijestupnik Hadush Kebatu deportiran je u Etiopiju nakon što je prošlog tjedna greškom pušten iz zatvora što je izazvalo lavinu bijesa građana, piše Sky News.

Kebatu je prošlog mjeseca proglašen krivim za seksualni napad na učenicu i jednu ženu u Eppingu u Essexu, a učinio je to samo tjedan dana nakon što je čamcem ilegalno ušao u zemlju.

Trebao je biti deportiran, no umjesto da bude predan imigracijskim službenicima, u petak je pogreškom pušten iz zatvora HMP Chelmsford.

Veliki propust

Kebatu je bio u bijegu nešto manje od 48 sati prije nego što je uhvaćen i deportiran.

Njegovo slučajno puštanje iz zatvora izazvalo je prosvjede i pokrenulo ozbiljna pitanja o sigurnosnim propustima u sustavu.

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood izjavila je da je učinila sve kako bi osigurala njegovu deportaciju.

"Drago mi je potvrditi da je ovaj gnjusni seksualni prijestupnik nad djecom deportiran. Naše su ulice zbog toga sigurnije. Prošli tjedan dogodio se propust koji se nikada nije smio dogoditi i dijelim gnjev javnosti zbog toga", rekla je Mahmood.

Hitna revizija zatvorskih protokola

Ministar pravosuđa David Lammy pripisao je incident ljudskoj pogrešci i naredio 'hitnu reviziju' zatvorskih protokola.

Uveli su nove, strože mjere koje Lammy opisuje kao 'najstrože provjere tijekom puštanja iz zatvora koje su ikada bile na snazi'. Od sljedećeg ponedjeljka puštanje zatvorenika moraju odobriti viši zatvorski službenici.

