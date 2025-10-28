Opsadno stanje u Crnoj Gori: Navijači Budućnosti poslali poruku

Crnogorska policija privela je dvojicu državljana Turske koji su se zabarikadirali u kasinu u podgoričkom naselju Zabjelo, nakon što su nožem ranili lokalnog mladića.

U nastavku akcije, policija je privela još 45 turskih državljana, a incident je izazvao val nezadovoljstva i proteste građana u glavnom gradu.

Napad u ponedjeljak navečer bio je povod za veće okupljanje građana, koji su izašli na ulice kako bi izrazili zabrinutost zbog, kako tvrde, rastuće nesigurnosti u Podgorici.

Navijači Budućnosti poslali oštru poruku

Nakon događaja, oglasila se i navijačka skupina Varvari, koja je poručila da su građani “spremni sami zaštititi svoje ulice ako država ne reagira”.

“Nećemo više dozvoliti da naoružani migranti zavode red po našim ulicama. Naša akcija nema veze s nacionalnošću, već s događajima posljednjih dana. Ako država ne može zaštititi naše majke i sestre – mi ćemo”, stoji u priopćenju Varvara.

Njihova izjava izazvala je brojne reakcije, a u međuvremenu su zabilježeni i pojedinačni incidenti među njima i demoliranje lokala turskog državljanina u centru Podgorice te paljenje vozila čiji je vlasnik također Turčin.

Crna Gora privremeno ukinula bezvizni režim s Turskom

Kao odgovor na eskalaciju napetosti, Vlada Crne Gore donijela je odluku o privremenoj obustavi bezviznog režima za državljane Turske.

Odluka je donesena izvanrednom procedurom, uz suglasnost većine članova vlade, i stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Crne Gore.

U priopćenju se naglašava da će Crna Gora osigurati ubrzanu viznu proceduru za turske građane koji planiraju dolazak, boravak ili tranzit kroz zemlju, kako bi se “negativni efekti prelaznog razdoblja sveli na minimum”.

“Mjera ima privremeni karakter i donosi se radi jačanja kontrole kretanja i boravka stranih državljana, uz očuvanje partnerskih odnosa s Republikom Turskom,” stoji u priopćenju vlade.

Poruka o suradnji i stabilnosti

Crnogorska vlada naglasila je da obje države “održavaju izuzetno važne strateške i prijateljske odnose” te da će kroz nadležne institucije razmjenjivati informacije i ojačati suradnju u upravljanju migracijama.

Unatoč napetoj situaciji, službeni izvori poručuju kako Crna Gora ostaje posvećena stabilnosti i sigurnosti svih građana i stranaca na svom teritoriju.

