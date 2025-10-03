Nudila muškarcima vezu, pa s trojicom prala ukradene novce

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje na četveročlanom grupom s područja Đurđevca zbog sumnje na prevaru i pranje novca, čime su stekli imovinsku korist od najmanje 200.000 eura, javlja Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Riječ je o ženi (26) i trojici muškaraca u dobi od 23, 25 i 33 godine. Policija sumnja da je žena (26) od siječnja 2023. do veljače 2025. godine prevarila više ljudi. Koristeći se raznim aplikacijama za komunikaciju, lažno im je obećavala intimnu i romantičnu vezu, a zauzvrat je od njih tražila da joj šalju bonove i uplaćuju novac na njezine korisničke račune.

Pranje novca

Tako je stekla najmanje 60.000 eura, a kako bi prikrili podrijetlo nezakonito stečenog novca, osumnjičenici su se okrenuli pranju novca. U istom razdoblju koristili su svoje korisničke račune otvorene kod raznih priređivača igara na sreću i na digitalnim platformama.

Sudjelovali su u online igrama na sreću, pokrivajući sve ili gotovo sve moguće ishode, čime su osiguravali povrat uloga uz minimalne gubitke. Njihov cilj je bio je d ta sredstva dobiju status dobitka, nakon čega bi ih uplaćivali na vlastite račune u digitalnoj banci.

Većinu novca podizali bi na bankomatima, a dio su prosljeđivali drugim korisnicima. Tako su stekli protupravnu korist od najmanje 140.000 eura. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prevare i pranja novca, protiv svih osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

