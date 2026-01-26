FREEMAIL
NEVJEROJATNA PRIČA /

Njemica glumila libanonskog liječnika, Hrvatica ostala bez 5000 eura... Pročitajte detalje podle prevare

Njemica glumila libanonskog liječnika, Hrvatica ostala bez 5000 eura... Pročitajte detalje podle prevare
Foto: Shutterstock

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom državljankom Njemačke zbog sumnje da je počinila kazneno djelo prijevare oštetivši 69-godišnju ženu iz Osijeka za 5000 eura

26.1.2026.
13:02
danas.hr
Shutterstock
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom državljankom Njemačke zbog sumnje da je počinila kazneno djelo prijevare oštetivši 69-godišnju ženu iz Osijeka za 5000 eura.

Kako je izvijestila policija u Čepinu, osumnjičena je u veljači prošle godine putem društvene mreže stupila u kontakt sa žrtvom, kojoj se predstavila kao liječnik iz Libanona.

"Lažnim prikazivanjem činjenica dovela ju je u zabludu ne samo da je muškarac, već da su u ljubavnoj vezi te da će doći u Republiku Hrvatsku kako bi se vjenčali. Šezdesetdevetogodišnjakinja joj je u sljedećih šest mjeseci kroz nekoliko transakcija na inozemne račune nepoznatih osoba isplatila ukupno 5.000 eura", stoji u policijskom priopćenju.

Policija poslala upozorenje na prijevare

Protiv osumnjičene bit će podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Policija upozorava građane da ne uplaćuju novac osobama koje upoznaju putem interneta te da budu oprezni u komunikaciji s nepoznatim kontaktima na društvenim mrežama.

Više informacija o oblicima internetskih prijevara dostupno je na stranici webheroj.hr.

