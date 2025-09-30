ISKLJUČILI GA IZ PROMETA /

Nigerijac šokirao policiju u Vukovaru: Pazite kakve dvije vozačke im je dao

Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell/ilustracija

Odmah su mu oduzeli dokumente i isključili ga iz prometa

30.9.2025.
10:16
Erik Sečić
Kristina Stedul Fabac/pixsell/ilustracija
Državljanin Nigerije (31) zaradio je kaznenu prijavu kad je u ponedjeljak u Vukovaru policajcima predao nepriznatu, a onda i krivotvorenu vozačku dozvolu. 

Policija je kazala da su oko 13.30 sati kontrolirali automobil mađarskih registracija koji je vozio 31-godišnji Nigerijac, inače stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Krivotvorenje isprave

Na uvid im je dao dvije vozačke dozvole, ali policajci su utvrdili da jedna nije ni priznata kao službeni dokument, a druga je bila krivotvorena.

Odmah su mu oduzeli dokumente i isključili ga iz prometa. Započeli su kriminalističko istraživanje i utvrdili da je 31-godišnjak počinio kazneno djelo Krivotvorenje isprave.

Kaznena prijava protiv osumnjičenika dostavlja se nadležnom državnom odvjetništvu. 

