Nigerijac šokirao policiju u Vukovaru: Pazite kakve dvije vozačke im je dao

Državljanin Nigerije (31) zaradio je kaznenu prijavu kad je u ponedjeljak u Vukovaru policajcima predao nepriznatu, a onda i krivotvorenu vozačku dozvolu.

Policija je kazala da su oko 13.30 sati kontrolirali automobil mađarskih registracija koji je vozio 31-godišnji Nigerijac, inače stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Krivotvorenje isprave

Na uvid im je dao dvije vozačke dozvole, ali policajci su utvrdili da jedna nije ni priznata kao službeni dokument, a druga je bila krivotvorena.

Odmah su mu oduzeli dokumente i isključili ga iz prometa. Započeli su kriminalističko istraživanje i utvrdili da je 31-godišnjak počinio kazneno djelo Krivotvorenje isprave.

Kaznena prijava protiv osumnjičenika dostavlja se nadležnom državnom odvjetništvu.

