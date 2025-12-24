Kod Dubrovnika sudar tri vozila: Nesreću skrivio član obitelji načelnika policije

U blizini Dubrovnika, na državnoj cesti D8, noćas se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila. Nesreću je izazvao 28-godišnji vozač, a kako je potvrdila PU dubrovačko-neretvanska, riječ je o članu obitelji načelnika Policijske uprave, Ivana Pavličevića.

Prometna nesreća dogodila se oko 1.40 sati kada je 28-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, dijelom vozila prešao u suprotni kolnički trak. Tom je prilikom prednjim lijevim dijelom vozila udario u automobil njemačkih nacionalnih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao državljanin Kosova.

Nakon prvog sudara, vozilo kojim je upravljao 28-godišnjak se zanijelo te je udarilo u još jedan osobni automobil njemačkih registarskih oznaka, kojim je također upravljao državljanin Kosova, a koji se također kretao iz suprotnog smjera.

Lakše ozlijeđena dva putnika

U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozljede zadobili su putnici iz dva vozila njemačkih nacionalnih oznaka. Nakon ukazane liječničke pomoći pušteni su na kućnu njegu. Vozač koji je izazvao prometnu nesreću prekršajno je sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske poručili su kako o prometnim nesrećama ovakve vrste inače ne izvješćuju javnost. No, s obzirom na to da je jedan od sudionika član obitelji načelnika Policijske uprave, odlučili su se na objavu informacija kako bi postupili potpuno transparentno.

"Želimo naglasiti da smo u ovom slučaju, kao i u svim ostalim slučajevima, sve očevidne radnje napravili po pravilima struke", poručili su iz policije.

