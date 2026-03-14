Kaos na Aveniji Bologne, letjeli dijelovi automobila: 'Čula sam bum i sve je stalo'
Čitateljica kaže da su u prometnoj nesreći sudjelovali vozači osobnih automobila te da se čini da je svemu komovalo pretjecanje
"Vozila sam se u busu i odjednom čula udarac, bum, i sve je stalo! Izašli smo van vidjeti što se dogodilo, svi su se naokolo rastrčali. Hvala Bogu, čini mi se da ipak nikom ništa nije bilo", govori nam čitateljica koja nam je poslala snimke s mjesta nesreće u Zagrebu.
Kaže da se nesreća dogodila oko 9. sati na aveniji Bologne i blizini policijske stanice u Ilici.
"Nisam osobno vidjela što se dogodilo, ali ljudi su prepričavali da je netko pretjecao kamion te je toliko ubrzao da je svojom Mazdom udario u Mercedes. Svi su vozači u šoku, nastao je apsolutni kaos", govori nam čitateljica.