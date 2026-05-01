Ryan Rich za Wall Street Journal otkrio zašto je izabrao Hrvatsku: 'Nudi ono što drugi ne mogu'

Hrvatska bi uskoro mogla ući u ligu velikih tehnoloških igrača - u Topuskom se planira gradnja AI razvojnog i podatkovnog centra Pantheon, projekta teškog više od 50 milijardi eura. Riječ je o investiciji koja je predstavljena na poslovnom forumu Inicijative triju mora u Dubrovniku, gdje je potpisano i pismo namjere između investitora i Končar Grupe. Iza projekta stoji poduzetnik Jako Andabak u suradnji s američkim partnerima, odnosno s partnerom i investitorom Ryanom Richom, koji predstavlja sve američke investitore.

Ako sve prođe po planu, radovi bi trebali krenuti 2027., dok bi prvi serveri mogli biti u pogonu već 2029. godine. Uz to dolaze i najave tisuća novih radnih mjesta - što bi ovaj projekt moglo pretvoriti u jednu od najvećih gospodarskih priča u novijoj hrvatskoj povijesti.

U komentaru za Wall Street Journal, Rich je objasnio kako potražnja za podatkovnim centrima naglo raste, ali sigurnih i energetskih održivih lokacija nema dovoljno.

Europska tržišta podatkovnih centara suočavaju se s naglim rastom potražnje za energijom, a potrebe bi, upozorava Rich, do kraja desetljeća mogle više nego utrostručiti - s 10 na 35 gigavata. Istodobno, sve nestabilnija sigurnosna situacija dodatno komplicira pitanje gdje smjestiti ključnu AI infrastrukturu.

U tom kontekstu izravno upozorava: "Istovremeno, sukob u Zaljevu i prijetnje Irana da će podatkovni centri u Abu Dhabiju biti "potpuno i apsolutno uništeni", a američke tehnološke tvrtke proglašene legitimnim vojnim ciljevima, naglašavaju hitnost osiguravanja nove, sigurne infrastrukture za umjetnu inteligenciju za SAD i saveznike."

Kao rješenje, Rich vidi upravo Hrvatsku, koju opisuje kao "strateškom položaju između ključnih područja EU". Naglašava da je riječ o zemlji koja je "zemljopisno udaljena od svih aktivnih zona sukoba", dok članstvo u NATO-u i Europskoj uniji osigurava političku sigurnost i predvidljiv regulatorni okvir. U takvim okolnostima, dodaje, podatkovni centar u Hrvatskoj postaje "infrastruktura zaštićena jamstvom kolektivne obrane".

Energetska prednost Hrvatske

Uz sigurnosni aspekt, Rich ističe i energetsku prednost zemlje. Hrvatska ima jednu od čišćih energetskih mreža u Europi, s više od 52 posto energije iz obnovljivih izvora te dodatnih 15 posto iz nuklearnih izvora. Uz to, električna energija je cjenovno konkurentna, a "klima i pristup prirodnim vodenim resursima nude prednosti u pogledu toplinskog upravljanja, što smanjuje potrošnju energije i operativne troškove". Hrvatska, kako navodi, raspolaže i kapacitetima visokonaponske mreže koje "zagušena zapadnoeuropska čvorišta više ne mogu pružiti".

Govoreći o projektu Pantheon, Rich ga opisuje kao odgovor na prazninu na tržištu: "Cijelu karijeru proveo sam kladeći se na zanemarenu infrastrukturu. Temeljna je logika uvijek ista: pronađi strukturnu prazninu, shvati zašto postoji i izgradi prvi." Upravo takav pristup stoji iza ideje razvoja kampusa podatkovnih centara nove generacije u Hrvatskoj.

Navodi da projekt predviđa izgradnju kompleksa snage jednog gigavata na površini od 125 hektara, s 800 megavata iskoristivog IT opterećenja, za što navodi da je "dovoljno za napajanje grada veličine Baltimorea". Objašnjava kako je "postrojenje dizajnirano za otpornost veću od većine današnjih podatkovnih centara, s ciljem postizanja 99,99999 posto neprekidnog rada".

Na kraju, Rich upozorava i na širi geopolitički kontekst: "Sukob u Zaljevu pokazao je da je koncentriranje AI infrastrukture u područjima gdje jedan udar može onesposobiti ulaganje od 30 milijardi dolara strateška ranjivost." Upravo zato, zaključuje, Hrvatska nudi ono što mnoge druge lokacije ne mogu - "nudi prednost jamstva kolektivne obrane koju ne može nadmašiti nijedna polica osiguranja."

POGLEDAJTE VIDEO: Vodeći projektant Pantheona otkriva detalje: 'Ne vidim zašto se ovo ne bi moglo dogoditi i kod nas'