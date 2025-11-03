Teška prometna nesreća na Ljubljanskoj aveniji: Vozač poginuo na mjestu

U ponedjeljak oko 15.30 sati, na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil udario u zaštitnu ogradu, javlja PU zagrebačka.

U prometnoj nesreci vozač je smrtno stradao. U tijeku je očevid. Uskoro više...

POGLEDJATE VIDEO Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak