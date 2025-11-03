HOROR U ZAGREBU /

Teška prometna nesreća na Ljubljanskoj aveniji: Vozač poginuo na mjestu

Teška prometna nesreća na Ljubljanskoj aveniji: Vozač poginuo na mjestu
×
Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Nesreća se dogodila 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada

3.11.2025.
16:43
danas.hr
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ponedjeljak oko 15.30 sati, na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil udario u zaštitnu ogradu, javlja PU zagrebačka.

U prometnoj nesreci vozač je smrtno stradao. U tijeku je očevid. Uskoro više...

POGLEDJATE VIDEO Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

Prometna NesrećaNesrećaPoginuo Vozač AutomobilaZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR U ZAGREBU /
Teška prometna nesreća na Ljubljanskoj aveniji: Vozač poginuo na mjestu