Teška prometna nesreća na Ljubljanskoj aveniji: Vozač poginuo na mjestu

Nesreća se dogodila 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada
U ponedjeljak oko 15.30 sati, na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil udario u zaštitnu ogradu, javlja PU zagrebačka.
U prometnoj nesreci vozač je smrtno stradao. U tijeku je očevid. Uskoro više...
