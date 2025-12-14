Međimurska policija izišla na teren zbog obiteljskog nasilja: Muškarac ih napao pa preminuo

Nesvakidašnja i tragična situacija odigrala se u subotu u Peklenici kada je tijekom rutinske policijske intervencije preminuo muškarac (51).

Naime, sve se dogodilo oko 18 sati u ulici Krnišče kada je sestra preminulog pozvala policiju. Prijavila je da ju maltretira njezin godinu dana mlađi brat, B.S.

Kada je policija stigla, muškarac je nastavio vrijeđati svoju sestru, bez obzira na prisutnost službenika, piše Radio 105.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve je ubrzo eskaliralo

Dolaskom na mjesto događaja, situacija je brzo eskalirala. Osumnjičeni muškarac je, osim sestri, počeo prijetiti i policiji, a jednog je službenika i udario te ga tako lakše ozlijedio.

Zbog agresivnog ponašanja i fizičkog napada, policajci su bili su prisiljeni primijeniti sredstva prisile – tjelesnu snagu i vezivanje.

Dramatičan obrat dogodio se u trenutku primjene prisile: korpulentnom muškarcu je iznenada pozlilo te je malaksao. Policajci su odmah prekinuli postupak i započeli s pružanjem prve pomoći.

Na mjesto događaja ubrzo je pristigla i Hitna pomoć koja je nastavila s reanimacijom, ali muškarcu nije bilo spasa te su liječnici morali konstatirati njegovu smrt.

Pokrenuta istraga

Nakon očevida, mrtvozornik je utvrdio da preminuli muškarac nema fizičkih ozljeda. Zbog okolnosti smrti, državni odvjetnik je naložio sudsku obdukciju koja će pokazati točan uzrok smrti.

Prema neslužbenim informacijama, preminuli je ranije imao ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući sklonost konzumiranju alkohola.

Načelnik PU međimurske odmah je formirao stručni tim koji će standardnom procedurom utvrditi je li postupanje policijskih službenika tijekom intervencije bilo u skladu sa zakonom.

POGLEDAJTE VIDEO: Odvjetnik obitelji čiji se sin ugušio pizzom: 'Umro je u agoniji'