Vlak naletio na muškarca, na mjestu je umro

SLAVE 36. /
Slučajnost, vremenski putnici ili proroci? Ovo je samo dio onoga što su Simpsoni točno predvidjeli
Željeznički promet na toj lokaciji je bio u prekidu sve do 22.20 sati
Muškarac je preminuo nakon što je na njega naletio vlak u Varaždinu u ponedjeljak u 19.20 sati u Gospodarskoj ulici, izvijestila je policija.
Muškarac je preminuo na licu mjesta od zadobivenih ozljeda.
Smrt je proglasio liječnik ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo je prevezeno na patologiju u varaždinsku bolnicu radi obdukcije.
Željeznički promet na toj lokaciji je bio u prekidu sve do 22.20 sati.
POGLEDAJTE VIDEO: Božićna čarolija u vlaku: Djedica se provozao s djecom i podijelio im poklone