TRAGEDIJA U VARAŽDINU /

Vlak naletio na muškarca, na mjestu je umro

Vlak naletio na muškarca, na mjestu je umro
Foto: Marko Jurinec/pixsell/ilustracija

Željeznički promet na toj lokaciji je bio u prekidu sve do 22.20 sati

16.12.2025.
8:31
Dunja Stanković
Marko Jurinec/pixsell/ilustracija
Muškarac je preminuo nakon što je na njega naletio vlak u Varaždinu u ponedjeljak u 19.20 sati u Gospodarskoj ulici, izvijestila je policija. 

Muškarac je preminuo na licu mjesta od zadobivenih ozljeda. 

Smrt je proglasio liječnik ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo je prevezeno na patologiju u varaždinsku bolnicu radi obdukcije. 

Željeznički promet na toj lokaciji je bio u prekidu sve do 22.20 sati.

