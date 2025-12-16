Vlak naletio na muškarca, na mjestu je umro

Muškarac je preminuo nakon što je na njega naletio vlak u Varaždinu u ponedjeljak u 19.20 sati u Gospodarskoj ulici, izvijestila je policija.

Muškarac je preminuo na licu mjesta od zadobivenih ozljeda.

Smrt je proglasio liječnik ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo je prevezeno na patologiju u varaždinsku bolnicu radi obdukcije.

Željeznički promet na toj lokaciji je bio u prekidu sve do 22.20 sati.

