U prometnoj nesreći kraj Zadra poginuo muškarac

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet
Zadarska policija zaprimila je dojavu u ponedjeljak oko 14.25 sati u Galovcu dogodila prometna nesreća u kojoj je poginuo muškarac.
Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće.
Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.
