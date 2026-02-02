FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČEVID U TIJEKU /

U prometnoj nesreći kraj Zadra poginuo muškarac

U prometnoj nesreći kraj Zadra poginuo muškarac
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet

2.2.2026.
16:37
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zadarska policija zaprimila je dojavu u ponedjeljak oko 14.25 sati u Galovcu dogodila prometna nesreća u kojoj je poginuo muškarac.

Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće.   

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji

Prometna NesrećaZadarPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OČEVID U TIJEKU /
U prometnoj nesreći kraj Zadra poginuo muškarac