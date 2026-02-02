U prometnoj nesreći kraj Zadra poginuo muškarac

Zadarska policija zaprimila je dojavu u ponedjeljak oko 14.25 sati u Galovcu dogodila prometna nesreća u kojoj je poginuo muškarac.

Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.

