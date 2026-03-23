Tragedija kod Čakovca: Stablo palo na muškarca, preminuo je na mjestu

U padu stabla u subotu u Zasadbregu kod Čakovca smrtno je stradao 57-godišnjak, na kojeg je tijekom rušenja pao bagrem, izvijestila je u ponedjeljak međimurska policija, upozorivši građane da je rušenje stabala zbog nepredvidivog smjera pada i mogućeg lomljenja visokorizična aktivnost

Provedeni su očevid i kriminalističko istraživanje, a prema utvrđenim okolnostima, 35-godišnjak je u šumarku neposredno iza kuće, uz pomoć ukućana, motornom pilom rušio stabla. Tijekom rušenja bagrema, na kosom terenu došlo je do iznenadnog i nekontroliranog pada stabla, pri čemu je krošnja pala na 57-godišnjaka.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći koji su pokušali reanimirati ozlijeđenog, no zbog težine zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu nesreće.

Policija savjetuje građane

Taj tragičan događaj još jednom ukazuje na iznimne opasnosti koje vrebaju na sve osobe koje sudjeluju u rušenju stabala, kažu u policiji. Upozorili su da je rušenje stabala visokorizična aktivnost zbog nepredvidivog smjera pada, mogućeg lomljenja grana i krošnje, rada na kosim i skliskim terenima te uporabe opasnih alata poput motornih pila i sjekira.

Građanima savjetuju da takvim poslovima ne pristupaju bez potrebnog znanja i iskustva te da, kad god je moguće, angažiraju stručne osobe. Također naglašavaju kako je uoči početka rada nužno procijeniti smjer pada stabla, uzimajući u obzir nagib terena, vremenske uvjete i raspored krošnje.

Također je potrebno osigurati sigurnosnu zonu u kojoj nitko ne smije boraviti tijekom rušenja, koristiti zaštitnu opremu te održavati sigurnu udaljenost između osoba uključenih u radove.

Posebno je važno planiranje puta za povlačenje u slučaju nekontroliranog pada stabla, izbjegavanje rada u nepovoljnim vremenskim uvjetima te redovito održavanje alata i njegovo korištenje u skladu s uputama proizvođača. Policija poziva građane da ozbiljno shvate rizike takvih radova i poduzmu sve potrebne mjere kako bi zaštitili vlastite živote i živote drugih.

