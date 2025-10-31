Žena (82) u bolnici s teškim ozljedama: Muškarac (87) osumnjičen za pokušaj ubojstva

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 87-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaj teškog ubojstva 82-godišnje članice obitelji, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Sumnja se da je osumnjičeni na području Markuševca tijekom noći na četvrtak uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu.

Policija je u četvrtak oko pet sati odgovorila na dojavu žene (82). Prevezena je KBC Zagreb kolima htine pomoći. U bolnici je potvrđeno da je teško ozlijeđena.

