UŽAS U ZAGREBU /

Žena (82) u bolnici s teškim ozljedama: Muškarac (87) osumnjičen za pokušaj ubojstva

Žena (82) u bolnici s teškim ozljedama: Muškarac (87) osumnjičen za pokušaj ubojstva
×
Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Sumnja se da je osumnjičeni na području Markuševca tijekom noći na četvrtak uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio

31.10.2025.
11:53
Tajana Gvardiol
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 87-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaj teškog ubojstva 82-godišnje članice obitelji, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Sumnja se da je osumnjičeni na području Markuševca tijekom noći na četvrtak uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu.

Policija je u četvrtak oko pet sati odgovorila na dojavu žene (82). Prevezena je KBC Zagreb kolima htine pomoći. U bolnici je potvrđeno da je teško ozlijeđena. 

POGLEDAJTE VIDEO: Raspjevani Leon Lučić u elementu dok su ga policajci vodili iz marice: 'Jednoga dana...'

Pokušaj UbojstvaMarkuševacZagrebPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U ZAGREBU /
Žena (82) u bolnici s teškim ozljedama: Muškarac (87) osumnjičen za pokušaj ubojstva