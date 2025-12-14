FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USTRIJELIO VATRENIM ORUŽJEM /

Detalji strave u Zagorju: Ubio ženu (39) pa u obližnjoj klijeti presudio sebi (43)

Detalji strave u Zagorju: Ubio ženu (39) pa u obližnjoj klijeti presudio sebi (43)
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell/ilustracija - Na Slici Nije Prikazano Mjesto Ubojstva

Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija

14.12.2025.
9:07
danas.hr
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell/ilustracija - Na Slici Nije Prikazano Mjesto Ubojstva
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ranije smo objavili vijest o ubojstvu koje se dogodilo u obiteljskoj kući u Bedekovčini.

Kako doznaje Zagorje International, riječ je o 43-godišnjem muškarcu koji je oko 1 sat u noći vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (39), a onda u obližnjoj klijeti presudio i sebi. 

Očevidom rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija.

Ubio ZenuBedekovčinaFemicid
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USTRIJELIO VATRENIM ORUŽJEM /
Detalji strave u Zagorju: Ubio ženu (39) pa u obližnjoj klijeti presudio sebi (43)