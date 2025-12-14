Detalji strave u Zagorju: Ubio ženu (39) pa u obližnjoj klijeti presudio sebi (43)

Ranije smo objavili vijest o ubojstvu koje se dogodilo u obiteljskoj kući u Bedekovčini.

Kako doznaje Zagorje International, riječ je o 43-godišnjem muškarcu koji je oko 1 sat u noći vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (39), a onda u obližnjoj klijeti presudio i sebi.

Očevidom rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija.