Mučan slučaj s Korčule: Amerikanka zlostavljala djecu i plašila ih pričama o sudnjem danu

Slučaj nestanka četvero djece i njihove majke Elleshie Anne S. (36) iz američke savezne države Utah potresao je javnost, a rasplet je dobio neočekivani obrat – djeca su pronađena na Korčuli, piše Dubrovački dnevnik.

Majka se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru zajedno s Lovie Elaine M. (50) s Floride, u čijoj su kući u Blatu boravili. Djeca su, prema službenim informacijama, zbrinuta i nalaze se na sigurnom.

Strah od apokalipse i bijeg u Europu

Kako dani prolaze, u javnost izlaze novi detalji ovog mučnog slučaja. Poznato je da je Elleshia Anne S. krajem studenog prošle godine, u strahu od apokalipse i moguće erupcije vulkana u nacionalnom parku Yellowstone, napustila SAD te s djecom preko Salt Lake Cityja doputovala u Europu. Vjerovala je u “sudnji dan”, a utočište je pronašla kod Lovie Elaine M., s kojom je, prema svemu sudeći, dijelila slična apokaliptična uvjerenja.

Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, Lovie Elaine M. tereti se da je vikala na djecu, plašila ih pričama o katastrofi i sudnjem danu, fizički zlostavljala vlastitog sina te mu uskraćivala zdravstvenu skrb. Navodno je od majke djece tražila da i sama bude nasilna. Elleshiji Anne S. stavlja se na teret da, iako svjesna okruženja u kojem se djeca nalaze, nije poduzela ništa kako bi ih zaštitila.

Uz to, majka po dolasku u Hrvatsku nije regulirala boravišni status sebe i djece, niti im je osigurala zdravstvenu skrb i školovanje. Zbog zanemarivanja i povrede prava djece, osumnjičenima prema Kaznenom zakonu RH prijeti kazna zatvora do pet godina. U slučaj su uključeni Interpol, američka policija i FBI.

Obitelj traži povratak djece u SAD

Mještani Korčule za Dubrovački dnevnik kažu da je Lovie Elaine M. živjela povučeno i da ih je cijeli slučaj iznenadio.

Troje djece iz prvog braka redovito posjećuje njihov otac sa zaručnicom, dok najmlađe dijete obilazi tetka. Obitelj je željela povratak djece u SAD, no postupak je usporen zbog složenih pravnih procedura.

Osumnjičene su uhićene 16. siječnja. Državno odvjetništvo navodi da su djeca bila dugotrajno izložena verbalnom nasilju, izolaciji i zanemarivanju, dok obrana to osporava i traži blaže mjere.

Dio obitelji pokrenuo je i kampanju na platformi GoFundMe kako bi prikupili sredstva za pravni postupak povratka djece u SAD, ističući da su zadovoljni skrbi koju djeca trenutačno imaju.

