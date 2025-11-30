Još jedno tijelo pronađeno u Medulinu: Provjerava se je li to sin ubijene žene

Tijelo zasad nepoznate osobe pronađeno je u nedjelju ujutro u moru u Medulinskom zaljevu, a policija provjerava radi li se o sinu 79-godišnjakinje za kojim se traga od pronalaska njezina tijela u subotu navečer u obiteljskoj kući u Medulinu.

Policija je u nedjelju ujutro oko 8,10 sati zaprimila dojavu da postoji mogućnost da se u moru u Medulinskom zaljevu nalazi tijelo, nakon čega su policijski službenici na mjestu događaja potvrdili istinitost dojave te je u tijeku policijsko postupanje.

"Policija utvrđuje sve okolnosti te je u tijeku postupanje", kratko je navela glasnogovornica Istarske policije Suzana Sokač.

Povezan s pronalaskom tijela žene?

Neslužbeno, postoji sumnja da je pronalazak mrtve osobe u moru povezan sa sinoćnjim događajem pronalaska tijela 79-godišnje žene na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti.

Policija je u subotu oko 18.30 sati zaprimila dojavu člana obitelji da s njom ne može stupiti u kontakt. Nakon pronalaska tijela žene započela je potraga za njenim sinom.

Neslužbeno se doznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu.

