Benzinom na vatru: Maloljetnik ozlijeđen u požaru u Pazinu, objekt sasvim izgorio

Maloljetni dječak zadobio je zasad neutvrđene tjelesne ozljede u požaru pomoćnog objekta u mjestu Zabrežani nedaleko Pazina, izvijestila je u nedjelju istarska policija.

Dojavu o požaru pomoćnog objekta u mjestu Zabrežani, pazinska policija dobila je u subotu, 15 minuta nakon ponoći.

Uzeo kanistar s benzinom

Do požara je došlo kada je 16-godišnjak u namjeri da potakne sagorijevanje vatre, uzeo kanistar s benzinom i bacio benzin na vatru nakon čega se vatra rasplamsala te je objekt u vlasništvu 67-godišnjaka u potpunosti izgorio.

Neslužbeno se doznaje da je 16-godišnjak bio u društvu nekoliko dječaka, a u požaru je zadobio opekline drugog stupnja po ruci.

Istraga je u tijeku.

