Strava u šumi u Istri: Lovci pronašli kosti, sumnja se da su ljudske

Umaška policija u nedjelju oko 10.10 sati zaprimila je dojavu da su lovci u šumi kod Novigrada, između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri, pronašli kosti za koje se sumnja da su ljudske.

Očevid obavljen

Na licu mjesta obavljen je očevid, a porijeklo pronađenih kosti utvrdit će sudska medicina.

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

