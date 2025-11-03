TRAJE ISTRAGA /

Strava u šumi u Istri: Lovci pronašli kosti, sumnja se da su ljudske

Strava u šumi u Istri: Lovci pronašli kosti, sumnja se da su ljudske
Foto: Rtl

Očevid je obavljen na licu mjesta

3.11.2025.
13:53
Erik Sečić
Rtl
Umaška policija u nedjelju oko 10.10 sati zaprimila je dojavu da su lovci u šumi kod Novigrada, između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri, pronašli kosti za koje se sumnja da su ljudske.

Očevid obavljen

Na licu mjesta obavljen je očevid, a porijeklo pronađenih kosti utvrdit će sudska medicina. 

O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

KostiUmagPolicija
