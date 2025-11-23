FREEMAIL
freemail
ŠTETA JE VELIKA /

Buktinja progutala casino i hotel u Istri: Za sve je kriva nevjerojatna stvar!

Buktinja progutala casino i hotel u Istri: Za sve je kriva nevjerojatna stvar!
Foto: Jvp Umag

Požar, koji je izbio u petak oko 9 ujutro, vatrogasci su u potpunosti ugasili u subotu u jutarnjim satima

23.11.2025.
12:26
danas.hr
Jvp Umag
Dovršen je očevid velikog požara koji je izbio u petak ujutro u casino i hotelu Mulino u Plovaniji.

Utvrđeno je da je uzrok kvar na električnim instalacijama vozila za golf terene koje je bilo parkirano uz hotel. Vatra se brzo proširila na kuhinju, restoran, casino, spremište i strojarnicu.

Buktinja progutala casino i hotel u Istri: Za sve je kriva nevjerojatna stvar!
Foto: Jvp Umag

Nasreću, nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta se tek mora utvrditi, izvijestili su iz PU istarske.

Požar gasilo 45 vatrogasaca

Požar, koji je izbio u petak oko 9 ujutro, vatrogasci su u potpunosti ugasili u subotu u jutarnjim satima. Na terenu je bilo 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila. 

Buktinja progutala casino i hotel u Istri: Za sve je kriva nevjerojatna stvar!
Foto: Jvp Umag

Po izbijanju požara, iz hotela su evakuirani svi gosti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je vatra progutala Vjesnik. Stručnjaci otkrili scenarij za kultnu zgradu: 'Izgledno je grickanje'

PožarHotelPu Istarska
