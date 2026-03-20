UKINUTA PRESUDA /

Kreće ponovljeno suđenje bivšem osječkom policajcu za ubojstvo studentice Mihaele

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nepravomoćno je osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud je ukinuo presudu

20.3.2026.
8:40
Dunja Stanković
Za danas je najavljeno prvo ročište ponovljenog suđenja bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo tada 20-godišnje studentice Mihaele Berak. 

Smažilu se prvotno sudilo na Županijskom sudu u Osijeku gdje je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora. Nakon što se Smažil žalio na presudu, Visoki kazneni sud ju je u ožujku ukinuo jer je sud nije pravilno ocijenio sve dokaze. Smatraju i da je izostala odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve te položaj pištolja u trenutku ispaljivanja hica. 

Uz to, Visoki kazneni sud ocijenio je da nije analiziran nalaz i mišljenje vještaka psihijatra o strukturi ličnosti Smažila i naravi veze s ubijenom djevojkom, kao i analizirati sadržaj komunikacije žrtve s drugim osobama prije ubojstva. 

Za što ga se tereti?

Zbog toga je Visoki kazneni sud tražio novo suđenje pred novim sudskim vijećem. 

Djevojka je, podsjetimo, ubijena krajem rujna 2023. godine u večernjim satima u Smažilovom stanu u Osijeku. Sada već bivši policajac osumnjičen je da je iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu koji je za nju bio smrtonosan. 

On je na sudu tvrdio da se ne smatra krivim. No, nakon pucnja nije pozvao hitnu pomoć ni policiju, nego pokušao prikriti zločin, unatoč tome što je tvrdio da je smrt prouzročena iz nehaja. Prvotno je tvrdio da se djevojka sama upucala. 

Istraga je pokazala da je nakon pucnja smireno oprao ruke, zamijenio spremnik pištolja te svoju odjeću stavio na pranje. Nakon svega toga je tek nazvao policiju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo reakciju Jadranke Berak, majke ubijene Mihaele Berak, nakon odluke o ponovnom suđenju

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike