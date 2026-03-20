Kreće ponovljeno suđenje bivšem osječkom policajcu za ubojstvo studentice Mihaele

Za danas je najavljeno prvo ročište ponovljenog suđenja bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo tada 20-godišnje studentice Mihaele Berak.

Smažilu se prvotno sudilo na Županijskom sudu u Osijeku gdje je nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora. Nakon što se Smažil žalio na presudu, Visoki kazneni sud ju je u ožujku ukinuo jer je sud nije pravilno ocijenio sve dokaze. Smatraju i da je izostala odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve te položaj pištolja u trenutku ispaljivanja hica.

Uz to, Visoki kazneni sud ocijenio je da nije analiziran nalaz i mišljenje vještaka psihijatra o strukturi ličnosti Smažila i naravi veze s ubijenom djevojkom, kao i analizirati sadržaj komunikacije žrtve s drugim osobama prije ubojstva.

Za što ga se tereti?

Zbog toga je Visoki kazneni sud tražio novo suđenje pred novim sudskim vijećem.

Djevojka je, podsjetimo, ubijena krajem rujna 2023. godine u večernjim satima u Smažilovom stanu u Osijeku. Sada već bivši policajac osumnjičen je da je iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu koji je za nju bio smrtonosan.

On je na sudu tvrdio da se ne smatra krivim. No, nakon pucnja nije pozvao hitnu pomoć ni policiju, nego pokušao prikriti zločin, unatoč tome što je tvrdio da je smrt prouzročena iz nehaja. Prvotno je tvrdio da se djevojka sama upucala.

Istraga je pokazala da je nakon pucnja smireno oprao ruke, zamijenio spremnik pištolja te svoju odjeću stavio na pranje. Nakon svega toga je tek nazvao policiju.

