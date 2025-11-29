FREEMAIL
DRAMA U NOVOM VINODOLSKOM /

Bolnica otkrila u kakvom su stanju djeca ozlijeđena u eksploziji: Oglasio se i gradonačelnik

Bolnica otkrila u kakvom su stanju djeca ozlijeđena u eksploziji: Oglasio se i gradonačelnik
Foto: Ilustracija/hrvoje Jelavic/pixsell

Više informacija o eksploziji bit će poznato nakon što policija završi očevid

29.11.2025.
21:54
Erik Sečić
Ilustracija/hrvoje Jelavic/pixsell
Troje djece zadobilo je ozljede u subotu oko 15 sati na području Novog Vinodolskog nakon eksplozije nepoznate naprave 

Djeca su prevezena u KBC Rijeka. U bolnici su nam rekli da im nisu ugrožene vitalne funkcije. Doznajemo i da su smješteni na Odjelu dječje kirurgije!

Čeka se rezultat očevida

Podsjetimo, Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je da su zaprimili dojavu o eksploziji na otvorenom, no nisu mogli precizno odrediti o kakvoj se točno napravi radi.

Više informacija bit će poznato nakon što policija završi očevid. 

Oglasio se gradonačelnik 

O eksploziji se oglasio i gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković. U razgovoru za Novi list naveo je da ne zna detalje. "Policija ne govori što je i kako je, to će se tek utvrditi. Znam da su zaprimljena u dječju bolnicu, na dječjoj kirurgiji su. Srećom, sve je dobro prošlo s obzirom na to kako je moglo biti", naveo je gradonačelnik.

"Najbitnije je da su djeca stabilno, dobio sam potvrdu iz KBC-a, nemam što drugo za dodati, nego poželjeti djeci što brži oporavak te iskazati svoje suosjećanje s njima i njihovim roditeljima", dodao je Cvitković. 

POGLEDAJTE VIDEO: Napokon je potpisan ugovor za Nacionalnu dječju bolnicu u Zagrebu, evo što će imati Blato

Novi VinodolskiDjeca
