Eksplozija u Novom Vinodolskom, ozlijeđeno troje djece

Troje djece zadobilo je ozljede u subotu poslijepodne na području Novog Vinodolskog nakon što je eksplodirala nepoznata naprava.

Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je za Net.hr da su prevezeni u bolnicu zbog utvrđivanja ozljeda.

Neslužbeno doznajemo da ozljede nisu ozbilnije.

Očevid u tijeku

U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetliti više okolnosti, između ostalog utvrditi i o kakvoj se točno napravi radi.

Očekuje se da će policija priopćenjem javiti više detalja.

