Eksplozija u Novom Vinodolskom, ozlijeđeno troje djece

U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetliti više okolnosti, između ostalog utvrditi i o kakvoj se točno napravi radi
Troje djece zadobilo je ozljede u subotu poslijepodne na području Novog Vinodolskog nakon što je eksplodirala nepoznata naprava.
Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je za Net.hr da su prevezeni u bolnicu zbog utvrđivanja ozljeda.
Neslužbeno doznajemo da ozljede nisu ozbilnije.
U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetliti više okolnosti, između ostalog utvrditi i o kakvoj se točno napravi radi.
Očekuje se da će policija priopćenjem javiti više detalja.
