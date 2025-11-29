FREEMAIL
ZAVRŠILI U BOLNICI /

Eksplozija u Novom Vinodolskom, ozlijeđeno troje djece

Eksplozija u Novom Vinodolskom, ozlijeđeno troje djece
Foto: Rtl

U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetliti više okolnosti, između ostalog utvrditi i o kakvoj se točno napravi radi

29.11.2025.
18:08
Erik Sečić
Rtl
Troje djece zadobilo je ozljede u subotu poslijepodne na području Novog Vinodolskog nakon što je eksplodirala nepoznata naprava.

Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je za Net.hr da su prevezeni u bolnicu zbog utvrđivanja ozljeda. 

Neslužbeno doznajemo da ozljede nisu ozbilnije. 

Očevid u tijeku 

U tijeku je očevid koji bi trebao rasvijetliti više okolnosti, između ostalog utvrditi i o kakvoj se točno napravi radi. 

Očekuje se da će policija priopćenjem javiti više detalja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Osječka policija dronovima lovila one koji drugima oduzimaju prednost

