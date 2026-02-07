Ipak nije sve prošlo tako mirno? Policija objavila: 'Jedna osoba privedena na Thompsonovom koncertu u Rijeci'

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, a osim toga prije, tijekom i nakon koncerta nije bilo incidenata ni drugih kršenja javnog reda i mira, doznaje se od Policijske uprave primorsko-goranske.

Marko Perković Thompson je u petak navečer održao prvi od svoja dva koncerta u Dvorani mladosti na Trsatu. Drugi koncert je u subotu, 7. veljače.

Na dan koncerta, u petak, u Rijeci su se pojavili plakati s natpisom "U Rijeci znamo što je bilo. Smrt fašizmu, sloboda narodu!", s dva muška lika podignutih desnica, s križevima na očima preko kojih je napisano "D ̋Annunzio. 1919" i "Thompson 1992.".

Policija pozvala građane da prate upute

Policijska uprava primorsko-goranska, uoči koncerata 6. i 7. veljače, pozvala je posjetitelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika.

Policija je najavila da će prije, za vrijeme i nakon koncerata na mjestu održavanja koncerata i na prilaznim pravcima, audio i video snimati te fotografirati. Uz to, ta dva dana od 15 sati do završetka koncerata oko Dvorane mladosti na Trsatu je na snazi zona zabrane letenja.

U dvoranu je zabranjeno unošenje ili korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, dodaje policija.

Promet u neposrednoj blizini dvorane se u petak i subotu od 12 do 20,30 sati zatvara i preusmjerava prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba.

Uvedena je i posebna privremena regulacija prometa na Trsatu, tako da ostaju otvorene glavne prometnice Ulica Joakima Rakovca i Ulica Slavka Krautzeka, a sve sporedne ulice i prilazi se zatvaraju za sav promet, osim za stanare.

Za vrijeme privremene regulacije prometa osigurano je dežurstvo specijalnog vozila „pauk“ koje će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije te su posjetitelji koncerata i sudionici u prometu pozvani na poštivanje privremene prometne signalizacije.

