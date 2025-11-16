Izvrijeđao konobaricu pa se potukao s četvoricom, policija objavila detalje kaosa u kafiću

U ugostiteljskom objektu u Grubišnom Polju u subotu navečer došlo je do svađe i tučnjave koja je započelo kada je alkoholizirani gost vrijeđao stranu konobaricu, potom je izašao van te se potukao s još četiri osobe, izvijestila je u nedjelju bjelovarsko-bilogorska policija.

Policija navodi kako je riječ o ozbiljnom narušavanju javnog reda i mira koji se dogodio kasno sinoć. Sukob je počeo oko 23.30 sati kada je u ugostiteljskom objektu, u Ulici hrvatskih branitelja u Grubišnom Polju, 38-godišnji gost vrijeđao konobaricu, stranu državljanku, pri čemu je razbio čašu i pepeljaru.

Potom je zajedno s 27-godišnjim gostom izašao iz objekta, gdje su se nalazili 53-godišnji vlasnik i 30-godišnji član njegove obitelji. Između sve četvorice najprije je došlo do međusobnog vrijeđanja, a zatim i fizičkog sukoba. Nakon nekog vremena u tučnjavu se uključio i 31-godišnjak.

Policija prekinula tučnjavu

Dolaskom policije sudionici su prestali s tučnjavom. U sukobu su sva petorica muškaraca zadobila vidljive tjelesne ozljede. Liječničku pomoć u Općoj bolnici Virovitica zatražili su 53-godišnji vlasnik i njegov 30-godišnji član obitelji, ističu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske. Alkotestiranjem je kod 38-godišnjaka utvrđena koncentracija alkohola od 1,57 g/kg, a kod 27-godišnjaka 1,51 g/kg.

Protiv svih sudionika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nadležnom Općinskom sudu u Bjelovaru.

Po zaprimanju liječničke dokumentacije o zadobivenim ozljedama nastavit će se daljnje kriminalističko istraživanje, najavili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

