SUKOB NA PEŠČENICI /

Ispalio nekoliko hitaca pa ranio maloljetnika: Objavljeni detalji

Ispalio nekoliko hitaca pa ranio maloljetnika: Objavljeni detalji
Foto: Ilustracija: Tomislav Miletic/pixsell

U tijeku je kriminalističko istraživanje

3.2.2026.
11:04
Hina
Ilustracija: Tomislav Miletic/pixsell
U sukobu koji je izbio u utorak oko 23,15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici, zasad nepoznati počinitelj je ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja pri čemu je ozlijeđen maloljetnik, izvijestila je zagrebačka policija.

U priopćenju navode da se nekoliko osoba najprije verbalno, a potom i tjelesno sukobilo.

Tijekom sukoba, nepoznati počinitelj je ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu.

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Policija dodaje da je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti.

