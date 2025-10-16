Horor u Sesvetama! Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina, napao i ženu?

Ukrajinac (34), stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, osumnjičen je da je u srijedu oko 22.20 sati na području Sesveta u Zagrebu teško ozlijedio maloljetnog člana obitelji.

Zagrebačka policija navela je da je Ukrajinac provalio u stan u kojem se nalazio član obitelji, također stranac na privremenom boravku, a potom ga tjelesno napao i ozlijedio oštrim predmetom.

Maloljetnik je završio u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje su liječnici utvrdili da je zadobio teške ozljede. Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Napao i ženu?

Isto tako, sumnja se da je za vikend počinio još jedno kazneno djelo.

Policija je navela da je u subotu 11. listopada u stanu u Sesvetama verbalno, a zatim i tjelesno napao 35-godišnju članicu obitelji, također državljanku Ukrajine na privremenom boravku.

