POKUŠAJ UBOJSTVA /

Horor u Sesvetama! Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina, napao i ženu?

Horor u Sesvetama! Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina, napao i ženu?
×
Foto: Rtl

Policija je 34-godišnjaka uhitila i privela na kriminalističkog istraživanje

16.10.2025.
14:41
Erik Sečić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinac (34), stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, osumnjičen je da je u srijedu oko 22.20 sati na području Sesveta u Zagrebu teško ozlijedio maloljetnog člana obitelji.

Zagrebačka policija navela je da je Ukrajinac provalio u stan u kojem se nalazio član obitelji, također stranac na privremenom boravku, a potom ga tjelesno napao i ozlijedio oštrim predmetom. 

Maloljetnik je završio u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje su liječnici utvrdili da je zadobio teške ozljede. Osumnjičenik je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Napao i ženu? 

Isto tako, sumnja se da je za vikend počinio još jedno kazneno djelo. 

Policija je navela da je u subotu 11. listopada u  stanu u Sesvetama verbalno, a zatim i tjelesno napao 35-godišnju članicu obitelji, također državljanku Ukrajine na privremenom boravku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

UkrajinacZagrebSesvetePokušaj Ubojstva
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POKUŠAJ UBOJSTVA /
Horor u Sesvetama! Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina, napao i ženu?