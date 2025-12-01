Horor scena u Splitu: Muškarac progutao drogu u policijskoj postaji pa preminuo

Splitska policija objavila je dramatične detalje sinoćnjeg događaja koji je završio smrću muškarca. Incident se dogodio oko ponoći, a cijeli slučaj sada je u rukama nadležnog državnog odvjetništva.

Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Danas, oko ponoć na području Splita zatražen je izlazak policijskih službenika na teren kako bi pružili potporu u radu djelatnicima Službe za mobilne jedinice Split Područnog carinskog ureda koji su zaustavili vozača i postojala je potreba da ga se alkotestira. Policijski službenici su obavili potrebne provjere, alkotestirali su osobu i utvrdili da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola (0,67 g/kg). Muškarac je odbio obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droga, a tijekom postupanja je izručio dva smotuljka u kojima se nalazila manja količina marihuane i hašiša.

U policijskoj postaji policijski službenici su pokušavali s muškarcem obaviti razgovor, ali s obzirom na to da je isti odbijao razgovarati i na neka pitanja davao kratke i nerazgovijetne odgovore, posumnjali su da ima nešto u ustima. Na traženje da ispljune to što ima u ustima, odbio je ispljunuti i nastavio je žvakati nepoznati predmet.

S obzirom na to da je postojala realna opasnost da će ugroziti svoje zdravlje i život i kako bi izbjegli gušenje osobe, policijski službenici poduzeli sve kako bi muškarac ispljunuo predmet koji je držao u ustima. Iz usta mu je izvađena manja količina bijele materije za koju je utvrđeno da se radi o drogi. Tijekom postupanja jedan policijski službenik je lakše ozlijeđen jer ga tijekom pokušaja da mu iz usta izvadi predmet muškarac ugrizao.

Muškarac je u odmah odveden na pružanje liječničke pomoći u bolnicu gdje je, s obzirom na sumnju da je progutao drogu, otpočela adekvatna medicinska terapija i zadržan je u bolnici. Jutros oko 3 sata zaprimili smo informaciju da je muškarac je u bolnici preminuo. O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo koje je naložilo da se obavi obdukcija", opisala je splitska policija u priopćenju cijeli događaj

