Gotova obdukcija Maltežana koji su sletjeli u more kod Senja: Otvoren niz pitanja

Najvjerojatniji uzrok smrti dvaju bračnih parova s Malte koji su poginuli u Bunici kod Senja je utapanje. Rezultati su to obdukcije nad tijelima stradalih koja je provedena u na riječkom Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, piše riječki portal Burin.

Zaključak o smrti je tek preliminaran, odnosno čekaju se rezultati laboratorijskih analiza. Preminuli Jeremy Gambin (68), njegova supruga Lorraine (67), Kevin Bonnici (67) i njegova supruga Alexandra (66) zadobili su samo lakše ozljede koje se ne mogu dovesti u vezu sa smrću. Vjeruje se da su svi stradali bili vezani u trenutku kada su sletjeli u more.

Svi su bili zdravi

Odmah nakon nesreće pojavila se sumnja da je vozaču pozlilo, zbog čega je u blagom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom. Međutim, obdukcija nije potvrdila te spekulacije. Utvrđeno je da su srca svih stradalih bila zdrava, bez prethodnih infarkta ili drugih zdravstvenih problema koji bi mogli uzrokovati nesreću.

Zato ostaje nepoznato zašto je vozač, za kojeg se pretpostavlja da je bio Kevin Bonici, izgubio kontrolu nad vozilom. Nakon stradavanja, Kevina su pronašli u krilu suvozača Jeremyja, dok su njihove supruge putovale na stražnjem sjedalu.

Niz pitanja oko tragedija

Mnogo stvari i dalje je ostalo nerazriješeno, kao što je zašto putnici nisu uspjeli izići iz vozila te je li problem u opasnoj dionici na kojoj nedostaje zaštitna ograda.

Podsjetimo, ličko-senjska policija izvijestila je da se tragedija dogodila prošlog četvrtka, nakon što je vozač automobila zagrebačkih registracija iz smjera Rijeke u smjeru Senja ušao u blagi lijevi zavoj i iz zasad nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom.

Skrenuo je udesno, udario u dva zaštitna stupa, nastavio voziti izvan kolnika i potom sletio u provaliju dubine 70 metara, a nakon toga u more.

