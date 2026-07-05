Gabrijele nema već 10 dana, majka moli za pomoć: 'Živimo u nezvjesnosti, braća je traže'

Deset dana otkako je nestala u Zadru, obitelj Gabrijele Jan Lončarić i dalje ne zna gdje je 16-godišnjakinja i što joj se dogodilo. Prema podacima u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, djevojka rođena 2010. godine prošli se četvrtak udaljila s adrese prebivališta u Zadru.

Svaki dan od tada obitelj živi u neizvjesnosti koju je, kažu, nemoguće riječima opisati. "Vrijeme prolazi, a za nas je stalo onog trenutka kada je Gabrijela nestala. Svaki novi dan bez nje donosi samo još više pitanja i još veću prazninu", priznala je majka mlade djevojke.

Tinejdžerica rođena u Ogulinu visoka je 165 centimetara i teška oko 55 kilograma. Ima dugu smeđu kosu. Posljednji je put viđena u crnoj kratkoj majici, crnim kratkim hlačama i crnim tenisicama.

Foto: Nestali.hr

'Podijelite i pomozite'

Očajna majka podijelila je njezinu fotografiju i detaljan opis u nadi da će ju netko prepoznati ili podijeliti korisne informacije. "Molimo Vas, nemojte samo proći pored ove objave. Pogledajte njezinu fotografiju, podijelite je i pomozite da dođe do što više ljudi. Možda upravo netko od Vas ima informaciju koja će nas dovesti do naše djevojčice", apelira na društvenim mrežama.

Zahvalila je svima koji pomažu u potrazi, a kćeri poručila da ju čekaju i nadaju se da će ju ponovno vidjeti i zagrliti.

"Gabrijela, ako ovo čitaš... Znaš li koliko te tvoja braća traže? Znaš li koliko puta dnevno izgovorimo tvoje ime? Koliko puta pogledamo prema vratima u nadi da ćeš baš sada ući?

Baka svaki dan moli za tebe. Svi živimo samo s jednom željom – da saznamo da si dobro i da te ponovno zagrlimo.

Ne postoji ništa što bi moglo umanjiti našu ljubav prema tebi. Što god da se dogodilo, što god da nosiš u svom srcu, molim te, samo nam se javi. Tvoj dom nije prestao biti tvoj dom. Tvoja obitelj nije prestala biti tvoja obitelj. Mi te nismo prestali voljeti ni na jednu sekundu", ističe majka nestale Gabrijele.