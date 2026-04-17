Eskalirala svađa u Senju: Pucao na dvojicu muškaraca iz Crikvenice

Policijske postaje Senj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom iz Senja zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te prijetnje.

Njega se sumnjiči da se u subotu u Krivom Putu verbalno sukobio s 48-godišnjakom zbog od prije nerazjašnjenih odnosa, nakon čega je iz pištolja ispalio više hitaca u smjeru 48-godišnjaka i 26-godišnjaka. Oba muškarca su iz Crikvenice.

