Horor 900 metara pod zemljom: Eksplozija metana ubila dvojicu rudara, potraga trajala satima

U rudniku ugljena dogodila se eksplozija metana koja je odnijela dva života. U ponedjeljak u jutarnjim satima su poginula dvojica rudara u gradu Pawlowice na jugu Poljske, objavio je njihov upravitelj.

Eksplozija se dogodila na dubini od oko 900 metara, objavila je tvrtka Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW).

Za vrijeme eksplozije, u blizini se nalazio deset rudara, od kojih je osam uspjelo pobjeći na sigurno. Kontakt je bio izgubljen s 40-godišnjakom i 41-godišnjakom.

Pronađeni mrtvi

Nakon dugih sedam sati potrage, obojica su pronađeni mrtvi, prenosi njemačka novinska agencija (dpa).

Broj poginulih rudara u Poljskoj ove godine je dosegnuo 15, objavile su rudarske vlasti.

Poljski premijer Donald Tusk je sutradan izrazio sućut obiteljima poginulih, dok je predsjednik Karol Nawrocki izjavio da je vijest o nesreći primio s "velikom tugom".

