KRIV JE ROMOBIL? /

Eksplozija u garaži na Jarunu: Doznajemo stanje ozlijeđenog muškarca

Eksplozija u garaži na Jarunu: Doznajemo stanje ozlijeđenog muškarca
Foto: Jvp Zagreb

Kako doznaje RTL Danas, muškarcu je opeklinama zahvaćeno oko 40 posto površine tijela, a zadobio je i opekline dišnih puteva

30.12.2025.
13:06
danas.hr
Jvp Zagreb
U požaru koji je buknuo u garaži na zagrebačkom Jarunu teško je ozlijeđen mlađi muškarac koji je vozilom hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu.

Kako doznaje RTL Danas, muškarcu je opeklinama zahvaćeno oko 40 posto površine tijela, a zadobio je i opekline dišnih puteva. Iz KB-a Dubrava prebačen je u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, gdje je trenutno intubiran, na mehaničkoj ventilaciji i u životnoj opasnosti.

Eksplozija u garaži na Jarunu: Doznajemo stanje ozlijeđenog muškarca
Foto: Vatrogasna Postrojba Zagreb

Točan uzrok požara još nije poznat, no sumnja se na električni romobil. Iz JVP-a Zagreb dodaju kako je u požaru eksplodirala i plinska boca za roštilj. Sve okolnosti događaja i dalje utvrđuju nadležne službe.

Građani su nadležnim službama dojavili da su ugledali dim u zgradi, a potom da su čuli kako je nešto eksplodiralo.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina

JarunPožarElektrični RomobilOpekline
KRIV JE ROMOBIL? /
Eksplozija u garaži na Jarunu: Doznajemo stanje ozlijeđenog muškarca