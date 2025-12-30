Eksplozija u garaži na Jarunu: Doznajemo stanje ozlijeđenog muškarca

U požaru koji je buknuo u garaži na zagrebačkom Jarunu teško je ozlijeđen mlađi muškarac koji je vozilom hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu.

Kako doznaje RTL Danas, muškarcu je opeklinama zahvaćeno oko 40 posto površine tijela, a zadobio je i opekline dišnih puteva. Iz KB-a Dubrava prebačen je u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, gdje je trenutno intubiran, na mehaničkoj ventilaciji i u životnoj opasnosti.

Foto: Vatrogasna Postrojba Zagreb

Točan uzrok požara još nije poznat, no sumnja se na električni romobil. Iz JVP-a Zagreb dodaju kako je u požaru eksplodirala i plinska boca za roštilj. Sve okolnosti događaja i dalje utvrđuju nadležne službe.

Građani su nadležnim službama dojavili da su ugledali dim u zgradi, a potom da su čuli kako je nešto eksplodiralo.

