Divljao pijan i bez vozačke pa završio u kanalu: Teško je ozlijeđen, a auto zgužvan

Teška prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se noćas oko 00.25 sati u Tovarniku, javlja PU vukovarsko-srijemska.

Naime, 36-godišnji vozač je upravljao osobnim automobilom našičkih registarskih oznaka, prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilima te je također bio pod utjecajem alkohola (1,33 g/kg).

S obzirom na to da nije prilagodio brzinu vozila, izgubio je nadzor na upravljačem i sletio u odvodni kanal gdje se vozilo prevrnulo.

Foto: Pu Vukovarsko-srijemska

Teško ozlijeđen

Vozač je, izvijestila je policija, u prometnoj nesreći zadobio teže ozljede. Nakon ukazane liječničke pomoći otpušten je iz bolnice i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Foto: Pu Vukovarsko-srijemska

"Protiv 36-godišnjaka podnosi se optužni prijedlog nadležnom sudu, kao i posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Također, prekršajni nalog podnosi se protiv vlasnika vozila koji je automobil dao na upravljanje osobi za koju je mogao ili morao znati da nema pravo upravljati vozilom", javlja policija.