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Tragedija kod Zagreba! Dijete palo u iskop u dvorištu kuće, bilo je ispunjeno vodom: Preminulo je

Tragedija kod Zagreba! Dijete palo u iskop u dvorištu kuće, bilo je ispunjeno vodom: Preminulo je
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Foto: Net.hr

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, izvijestili su iz zagrebačke policije

18.7.2026.
10:03
danas.hr
Net.hr
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Strašna tragedija u Zagrebačkoj županiji.

U petak, 17. srpnja u popodnevnim satima na istočnom dijelu Zagrebačke županije u neograđenom dvorištu kuće i to najvjerojatnije za vrijeme igre, dijete je palo u iskop veličine 55 metara x 13 metara ispunjen vodom dubine oko jedan metar.

Dijete je uočila članica obitelji koja mu je pokušala pomoći do dolaska liječničke pomoći no dijete je preminulo.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, izvijestili su iz zagrebačke policije. 

 

 

 

Preminulo DijeteZagrebačka županijaPolicija
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