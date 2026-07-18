Tragedija kod Zagreba! Dijete palo u iskop u dvorištu kuće, bilo je ispunjeno vodom: Preminulo je

Strašna tragedija u Zagrebačkoj županiji.

U petak, 17. srpnja u popodnevnim satima na istočnom dijelu Zagrebačke županije u neograđenom dvorištu kuće i to najvjerojatnije za vrijeme igre, dijete je palo u iskop veličine 55 metara x 13 metara ispunjen vodom dubine oko jedan metar.

Dijete je uočila članica obitelji koja mu je pokušala pomoći do dolaska liječničke pomoći no dijete je preminulo.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, izvijestili su iz zagrebačke policije.