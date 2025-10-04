Detalji tragične prometne na Krku: U sudaru s autobusom poginula vozačica (21)

Na otoku Krku, u blizini Baške, u petak iza 20 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala djevojka (21). Do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine vozačice koja je izgubila nadzor na vozilom, izvijestila je PU primorsko- goranska.

Automobil je prilikom izlaska iz zavoja prvo udario u metalnu zaštitnu ogradu, a potom prešao na suprotnu stranu ceste gdje se izravno sudario s autobusom.

Ozlijeđen i vozač iz Nepala

Vozačica je, unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, smrtno stradala na mjestu događaja, dok je vozač autobusa (40) iz Nepala, zadobio lakše ozljede.

"Od trenutka prometne nesreće te tijekom očevida promet ovom dionicom bio je u potpunosti zatvoren, od 00.10 do 01.10 sati odvijao naizmjenično jednim prometnim trakom, nakon čega je u potpunosti uspostavljen", poručili su iz policije.

