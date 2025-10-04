PETERO OZLJEĐENIH /

Poznati detalji teške prometne nesreće u Slavoniji: Teško ozlijeđen vozač (19), u autu vozio i maloljetnika

Poznati detalji teške prometne nesreće u Slavoniji: Teško ozlijeđen vozač (19), u autu vozio i maloljetnika
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Do nesreće je došlo zbog neprilagođene vožnje mladića (19) zbog čega je automobilom sletio u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov

4.10.2025.
8:41
danas.hr
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se u petak oko 21.30 između mjesta Šeovica i Japaga, u blizini Pakraca, u kojoj je petero mladih sletjelo s ceste. Do nesreće je došlo zbog neprilagođene vožnje mladića (19) zbog čega je automobilom sletio u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U automobilu su se osim vozača (19) nalazili i troje 18-godišnjaka te jedan maloljetnik (16). Svi su prevezeni u bolnicu u Pakracu gdje su vozaču utvrđene teške ozljede, a ostalim putnicima lakše. 

"Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac", izvijestila je PU požeško-slavonska. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi policajac prvi je skočio u more u pokušaju da spasi ljude kod Senja

SlavonijaPrometna NesećaTeška Prometna Nesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PETERO OZLJEĐENIH /
Poznati detalji teške prometne nesreće u Slavoniji: Teško ozlijeđen vozač (19), u autu vozio i maloljetnika