Poznati detalji teške prometne nesreće u Slavoniji: Teško ozlijeđen vozač (19), u autu vozio i maloljetnika

Teška prometna nesreća dogodila se u petak oko 21.30 između mjesta Šeovica i Japaga, u blizini Pakraca, u kojoj je petero mladih sletjelo s ceste. Do nesreće je došlo zbog neprilagođene vožnje mladića (19) zbog čega je automobilom sletio u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U automobilu su se osim vozača (19) nalazili i troje 18-godišnjaka te jedan maloljetnik (16). Svi su prevezeni u bolnicu u Pakracu gdje su vozaču utvrđene teške ozljede, a ostalim putnicima lakše.

"Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac", izvijestila je PU požeško-slavonska.

