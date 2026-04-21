Detalji tragedije na A1: Autom naletio na ljude koji su nakon sudara izašli iz svojih vozila

U ponedjeljak u 13.40 sati, na 82. kilometru autoceste A1 kod Ogulina dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a više osoba je ozlijeđeno.

Karlovačka policija iznijela je detalje tragičnog događaja:

"Osobnim automobilom gospićkih registarskih oznaka lijevom prometnom trakom u smjeru juga upravljala je 34-godišnja hrvatska državljanka koja je uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom te je došlo do zanošenja i rotacije vozila po kolniku autoceste.

U tom trenutku, desnom prometnom trakom naišlo je osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 51-godišnja hrvatska državljanka koja također nije prilagodila brzinu vozila osobinama i stanju kolnika te je udarila u osobno vozilo slovačkih nacionalnih oznaka koje se kretalo ispred nje, a kojim je upravljao 48-godišnji slovački državljanin koji je kočenjem i skretanjem u desno izbjegavao nalet osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka.

Sva vozila su se nakon prometne nesreće zaustavila na desnom dijelu kolničke trake autoceste. U prometnoj nesreći nastala je samo materijalna šteta, a putnici i vozači su izašli iz vozila", izvijestila je policija.

Naletio na ljude koji su stajali na cesti

Za nekoliko trenutaka, desnom prometnom trakom naišlo je osobno vozilo đakovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnjak, a koji je također uslijed neprilagođene brzine udario u zaustavljena vozila - najprije u automobil zagrebačkih tablica, a zatim u automobil slovačkih tablica, koji je od siline udarca odbačen u automobil gospićkih tablica.

"Istovremeno je u nekontroliranom kretanju osobno vozilo đakovačkih registarskih oznaka udarilo u 34-godišnju vozačicu osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka s djetetom, zatim u dvije putnice, slovačke državljanke (73 i 46) iz vozila slovačkih nacionalnih oznaka te u vozačicu i putnicu iz osobnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka, 51-godišnje hrvatske državljanke.

Na mjestu događaja 51-godišnja putnica je smrtno stradala, tri osobe su teško stradale i to dvije putnice iz vozila slovačkih nacionalnih oznaka (73 i 46) te 34-godišnja vozačica osobnog vozila gospićkih registarskih oznaka čije su ozlijede i opasne po život, a četiri osobe su lakše ozlijeđene, 51-godišnja vozačica te troje djece, hrvatski državljani, putnici iz vozila gospićkih i đakovačkih registarskih oznaka", izvijestila je policija.

Kaznena prijava protiv vozača

Na mjestu događaja očevidom je rukovodio zamjenik Županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a od trenutka prometne nesreće do 19.00 sati promet tom dionicom autoceste odvijao se pretjecajnom trakom.

Policija je također izvijestila da će protiv 31-godišnjeg vozača đakovačkih tablica biti podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće, dok će vozačicama osobnih vozila gospićkih i zagrebačkih tablica biti izdani obavezni prekršajni nalozi.