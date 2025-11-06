FREEMAIL
PREMINUO SUVOZAČ (18) /

Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'

Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'
Foto: Kaportal.hr

Do prometne je došlo u 19:38 na kolniku Trške ceste kada je automobil s trojicom mladića sletio u dvorište u vlasništvu muškarca (57)

6.11.2025.
8:46
danas.hr
Kaportal.hr
U srijedu se u Ozlju dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao mladić (18), dok su dvojica (18 i 24) teško ozlijeđena. 

Do prometne je došlo u 19.38 sati na kolniku Trške ceste kada je automobil s trojicom mladića sletio u dvorište u vlasništvu muškarca (57). 

Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'
Foto: Kaportal.hr

Vozač (18) je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom i u zanošenju sletio izvan ceste, udario u rub nogostupa, u hidrant, a potom sletio u dvorište. Auto je u potpunosti neprepoznatljiv i smrskan što pokazuju i fotografije koje je snimio KAportal

Mještanin je na mjestu događaja rekao da su se u kući čula dva strašna udarca, a kad je izašao van na cestu prizor je bio grozan. Automobil je bio potpuno smrskan. Također je rekao da je Trška cesta poprište jurnjave automobilima i da se to događa svakodnevno, pa je to već i prijavljivao policiji, piše KAportal. 

Suvozač preminuo na licu mjesta

Suvozač (18) preminuo je na mjestu, dok su vozač (18) i drugi putnik (24) teško ozlijeđeni. Policija je utvrdila da su sva trojica koristili sigurnosne pojaseve. 

Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'
Foto: Kaportal.hr

Promet je na toj dionici bio u prekidu do 00.35 iza ponoći te se odvijao obilaznim putevima.

Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'
Foto: Kaportal.hr

"Po završetku kriminalističkog istraživanja zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv vozača osobnog automobila nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava", priopćili su iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: EU želi prepoloviti broj poginulih u prometu do 2030.: Ovo su strože mjere koje uvodi

Prometna NesrećaOzaljPoginuoMladićMladić Poginuo
PREMINUO SUVOZAČ (18) /
Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'