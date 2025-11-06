Auto je neprepoznatljiv! Detalji teške nesreće u Ozlju: 'Čula su se dva strašna udarca'
Do prometne je došlo u 19:38 na kolniku Trške ceste kada je automobil s trojicom mladića sletio u dvorište u vlasništvu muškarca (57)
Do prometne je došlo u 19.38 sati na kolniku Trške ceste kada je automobil s trojicom mladića sletio u dvorište u vlasništvu muškarca (57).
Vozač (18) je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom i u zanošenju sletio izvan ceste, udario u rub nogostupa, u hidrant, a potom sletio u dvorište. Auto je u potpunosti neprepoznatljiv i smrskan što pokazuju i fotografije koje je snimio KAportal.
Mještanin je na mjestu događaja rekao da su se u kući čula dva strašna udarca, a kad je izašao van na cestu prizor je bio grozan. Automobil je bio potpuno smrskan. Također je rekao da je Trška cesta poprište jurnjave automobilima i da se to događa svakodnevno, pa je to već i prijavljivao policiji, piše KAportal.
Suvozač preminuo na licu mjesta
Suvozač (18) preminuo je na mjestu, dok su vozač (18) i drugi putnik (24) teško ozlijeđeni. Policija je utvrdila da su sva trojica koristili sigurnosne pojaseve.
Promet je na toj dionici bio u prekidu do 00.35 iza ponoći te se odvijao obilaznim putevima.
"Po završetku kriminalističkog istraživanja zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv vozača osobnog automobila nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava", priopćili su iz policije.
