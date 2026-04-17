Tipovi s fantomkama ukrali 20.000 eura iz sefa i blagajne: Imali su podli plan, ali su 'pali'

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje i uspješno razriješili razbojništvo u poslovnici financijske agencije na Črnomercu. Pljačka se dogodila 8. svibnja 2025., a prema izvješću PU zagrebačke, počinitelji su hrvatski državljani starosti 44, 45 i 47 godina, od kojih ovaj zadnji muškarac ima i državljanstvo Republike Srbije.

Policija također sumnja da su 44-godišnjak i 47-godišnjak počinili i kaznena djela krivotvorenja isprave te krađe i neovlaštene uporabe tuđeg osobnog automobila

Što se točno dogodilo i kako su isplanirali pljačku?

"Naime, 44-godišnjak i 47-godišnjak uhićeni su 13. ožujka 2026. neposredno nakon počinjenja kaznenog djela razbojništva u zlatarnici u trgovačkom centru na Ljubljanskoj aveniji. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem povezani su s razbojništvom u poslovnici Financijske agencije, u kojoj je sudjelovao i 45-godišnjak, uhićen 15. travnja 2026.

Dva dana prije razbojništva, 44-godišnjak i 45-godišnjak su u noćnim satima na području Novog Zagreba otuđili osobni automobil te registracijske pločice s drugog osobnog automobila na području Trnja. Pločice su montirali na otuđeno vozilo kojim su krenuli 8. svibnja 2025. u jutarnjim satima počiniti razbojništvo. Tom su prilikom koristili još jedno vozilo u vlasništvu 47-godišnjaka.

Maskirani 'fantomkama', šilt kapama i kapuljačama te odjeveni u pretežno crnu odjeću, 44-godišnjak i 47-godišnjak ušli su u poslovnicu, dok ih je 45-godišnjak čekao u vozilu. Zaposlenicama su zaprijetili pištoljima, zaštitarku prisilili da legne na pod te iz blagajne i sefa otuđili oko 20.000 eura. Novac su stavili u torbu te se udaljili iz poslovnice prema ranije otuđenom osobnom vozilu, u kojemu ih je čekao 45-godišnjak. Potom su se zajedno udaljili prema ranije ostavljenom osobnom vozilu u vlasništvu 47-godišnjaka. Njime su se on i 44-godišnjak odvezli odnoseći otuđeni novac, dok se 45-godišnjak udaljio u otuđenom vozilu koje je kasnije parkirao pored obližnjih stambenih zgrada gdje je poprskao unutrašnjost vozila vatrogasnim aparatom kako bi prikrio tragove", javlja policija.

Šteta se procjenjuje na oko 20.000 eura. Osumnjičeni 44-godišnjak i 47-godišnjak su predani pritvorskom nadzorniku, a u četvrtak, 16. travnja, i 45-godišnjak.