Novi detalji smrtonosnog bijega dvojice Hrvata i Srbina: Otkriveno što su imali na rukama

Policija je objavila nove detalje smrtonosnog bijega dvojice Hrvata (25, 31) i Srbina (34) prošle subote u kod njemačkog Braunschweiga.

Poginuli, koji su u bijegu od policije završili u kanalu, na rukama su imali navučene čarape, piše Fenix.

"Sve ukazuje na to da nisu htjeli ostaviti nikakve tragove", rekao je Christian Wolters, glasnogovornik tužiteljstva u Braunschweigu.

Pozadina ostala nejasna

Policija još uvijek nije razriješila sve okolnosti ove nesreće, a ostaje nepoznato i to je li trojac počinio provalu ili su to planirali napraviti.

"Pozadina svega ovoga ostaje samo nagađanje koje će se teško ikada razjasniti”, rekao je Wolters.

Zbog prebrze vožnje Srbina završili u kanalu

Podsjetimo, nesreća se dogodila prošle subote, a automobilom je upravljao Srbin (34) koji je pokušao izbjeći policijsku kontrolu. Zbog prebrze vožnje je izgubio kontrolu nad vozilom u zavoju i sudario se s automobilom u suprotnoj traci.

Automobil u kojem su bila trojica je probio nasip i nakon prevrtanja završio u kanalu.

Neće biti obdukcije tijela

U drugom automobilu teško je ozlijeđena Njemica, dok je vozač u kritičnom stanju. U najnovijoj izjavi tužiteljstvo nije podijelilo nove detalje o njihovom stanju.

Iz tužiteljstva su tek poručili da neće biti obdukcije tijela preminulih, budući da uzrok smrti nije relevantan, s obzirom na to da se radi o vozaču koji je isključivo kriv za nesreću, koji je umro i ne može biti procesuiran.

