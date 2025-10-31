Teška prometna nesreća u Splitu: Autom naletio na pješaka (18) i teško ga ozlijedio
Prema riječima svjedoka, vozač je stariji muškarac koji se uključivao na Poljičku cestu gdje je udario mladića i teško ga ozlijedio
U Splitu je jutros došlo do teške prometne nesreće u kojoj je u naletu automobila ozlijeđen pješak (18).
Do nesreće je došlo jutros oko 11 na sati na križanju Ulice Zbora narodne garde i Poljičke ceste, piše Slobodna Dalmacija.
Prema riječima svjedoka, vozač je stariji muškarac koji se uključivao na Poljičku cestu gdje je udario mladića i teško ga ozlijedio.
Otežan promet uz regulaciju
"Nesreća se dogodila na izlazu iz grada gdje je došlo do obaranja pješaka koji je potom prevezen u splitsku bolnicu. Ne znamo težinu ozljeda, a prometuje se otežano i uz regulaciju policijskih službenika", priopćili su iz policije.
"Nesreća se dogodila na izlazu iz grada gdje je došlo do obaranja pješaka koji je potom prevezen u splitsku bolnicu. Ne znamo težinu ozljeda, a prometuje se otežano i uz regulaciju policijskih službenika", rekli su iz bolnice.
Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da se radi o ozljedi ramena i površinskoj ozljedi glave.
POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična snimka - Tinejdžera zamalo udario vlak