Teška prometna nesreća u Splitu: Autom naletio na pješaka (18) i teško ga ozlijedio

Teška prometna nesreća u Splitu: Autom naletio na pješaka (18) i teško ga ozlijedio
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

Prema riječima svjedoka, vozač je stariji muškarac koji se uključivao na Poljičku cestu gdje je udario mladića i teško ga ozlijedio

31.10.2025.
14:51
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija
U Splitu je jutros došlo do teške prometne nesreće u kojoj je u naletu automobila ozlijeđen pješak (18).

Do nesreće je došlo jutros oko 11 na sati na križanju Ulice Zbora narodne garde i Poljičke ceste, piše Slobodna Dalmacija.

Prema riječima svjedoka, vozač je stariji muškarac koji se uključivao na Poljičku cestu gdje je udario mladića i teško ga ozlijedio. 

Otežan promet uz regulaciju

"Nesreća se dogodila na izlazu iz grada gdje je došlo do obaranja pješaka koji je potom prevezen u splitsku bolnicu. Ne znamo težinu ozljeda, a prometuje se otežano i uz regulaciju policijskih službenika", priopćili su iz policije.

Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da se radi o ozljedi ramena i površinskoj ozljedi glave.

