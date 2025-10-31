ISTRAGA U TIJEKU /

Teška prometna nesreća u susjedstvu: U sudaru auta i autobusa poginuli otac i sin?

Teška prometna nesreća u susjedstvu: U sudaru auta i autobusa poginuli otac i sin?
×
Foto: Screenshot/Facebook AZRA ZNA

Nakon nesreće je promet bio obustavljen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti dostupno više informacija

31.10.2025.
9:13
danas.hr
Screenshot/Facebook AZRA ZNA
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se u susjednoj Bosni i Hercegovini u blizini Banje Luke, a prema neslužbenim informacijama poginuli su otac i sin.

Do nesreće je došlo u mjestu Piljagići, na magistrali Prijedor-Banja Luka u četvrtak oko 18:30. Otac (84) i sin (64) su, izlazeći sa sporedne ceste na magistralu, udarili u autobus, piše Bljesak.info

Prema dostupnim informacijama, u autobusu se nalazilo 15 putnika, od kojih je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Nakon nesreće je promet bio obustavljen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti dostupno više informacija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Prometna NesrećaBosna I HercegovinaPoginuli
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISTRAGA U TIJEKU /
Teška prometna nesreća u susjedstvu: U sudaru auta i autobusa poginuli otac i sin?