Teška prometna nesreća u susjedstvu: U sudaru auta i autobusa poginuli otac i sin?

Teška prometna nesreća dogodila se u susjednoj Bosni i Hercegovini u blizini Banje Luke, a prema neslužbenim informacijama poginuli su otac i sin.

Do nesreće je došlo u mjestu Piljagići, na magistrali Prijedor-Banja Luka u četvrtak oko 18:30. Otac (84) i sin (64) su, izlazeći sa sporedne ceste na magistralu, udarili u autobus, piše Bljesak.info

Prema dostupnim informacijama, u autobusu se nalazilo 15 putnika, od kojih je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Nakon nesreće je promet bio obustavljen, a u tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti dostupno više informacija.

